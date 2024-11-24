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        Destici: PKK'ya hizmet ederse elbette kayyım atanır

        BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili, "Adam Anayasayı tanımazsa, yasaları tanımazsa, millete değil, PKK'ya, terör örgütüne ve onun uzantılarına hizmet ederse elbette kayyım atanır ve atanmalıdır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:41 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:45
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        Destici: PKK'ya hizmet ederse elbette kayyım atanır
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        BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili, "Adam Anayasayı tanımazsa, yasaları tanımazsa, millete değil, PKK'ya, terör örgütüne ve onun uzantılarına hizmet ederse elbette kayyım atanır ve atanmalıdır" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kentte yapımı tamamlanan 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi’nin açılışı ve BBP İl İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Sivas’a geldi. 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi’nin açılışına Destici’nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda kişi katıldı.

        Burada konuşan Destici, millet bahçesinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Son zamanlarda gündemde olan bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin Destici, "Bugün bizim her dönemden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Elbette diğer taraftan da yasalar işleyecek. Şimdi birileri çıkıp 'Niye bu belediyelere kayyım atanıyor'? diyor. Adam Anayasayı tanımazsa, yasaları tanımazsa, millete değil, PKK'ya, terör örgütüne ve onun uzantılarına hizmet ederse elbette ki kayyım atanır ve atanmalıdır. En son Tunceli ve Ovacık'ın sözde belediye başkanları terör örgütü üyeliğinden 6'şar yıl hapis cezası almışlar. 6 yıl hapis cezası alan birisini bu devlet orada hala belediye başkanı olarak elbette oturtturmayacak. İçişleri Bakanlığımız orada Anayasanın ve yasaların kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak gereğini yapmıştır ve yapmalıdır. Kararlı bir duruş sergiledikleri için tebrik ediyorum. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere onun etrafında toplanan partilere bakıyoruz bunların savunuculuğunu yapıyorlar. Terörle ve terör örgütleriyle müzakere olmaz, mücadele olur. Nerede terör varsa orada mücadele kararlı bir şekilde sürdürülmelidir" dedi.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise 27 Haziran Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, millet bahçesine öğretmenlerin unutulmaması için verilen isimden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Uzun hizmete açılan millet bahçesinin 57 bin metrekare olduğunu hatırlatarak, geniş bir konseptteki mekanı kente kazandırdıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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