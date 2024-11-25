Sivas'ta 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, 100 hayvan donarak öldü (3)

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SİVAS'TAOKULLARA YARIN DA TATİLMeteoroloji verilerine göre; Sivas'ta yarın da etkisini sürdürecek olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün daha tatil edildi.
SİVAS'TAOKULLARA YARIN DA TATİL
Meteoroloji verilerine göre; Sivas'ta yarın da etkisini sürdürecek olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün daha tatil edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sevgili öğrenciler; Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgemizde etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 26.11.2025 Salı 1 (bir) gün daha eğitim ve öğretime ara veriyoruz. Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam. İyi tatiller" dedi.
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