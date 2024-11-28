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        Tipide koyunları ölen sürü sahibi kardeşler: Hayvanların gözleri kapandı, ilerleyemedik

        SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde sürüleriyle birlikte tipiye yakalanıp, koyun ve keçilerinin bir kısmı ölen Kaan (37) ve Sönmez Özvatan (40) kardeşler, yaşadıkları o anları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:10
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        Tipide koyunları ölen sürü sahibi kardeşler: Hayvanların gözleri kapandı, ilerleyemedik
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        SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde sürüleriyle birlikte tipiye yakalanıp, koyun ve keçilerinin bir kısmı ölen Kaan (37) ve Sönmez Özvatan (40) kardeşler, yaşadıkları o anları anlattı. Köye 1 kilometre mesafede kar ve tipinin aniden bastırdığını belirten Kaan Özvatan, "Hayvanların gözleri tipi nedeniyle donunca yönlerini göremediler. Ne biz ne de onlar kıpırdayamadı. Biz de donma tehlikesi geçirdik" dedi. Sönmez Özvatan ise “Kalan hayvanlarımızı ve canımızı köylülerimize borçluyuz” diye konuştu.

        Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan Kaan ve Sönmez Özvatan kardeşler, birlikte 24 Kasım’da 300 küçükbaşı araziye otlamaya çıkardı. Saat 9.30 sıralarında köyden çıkan ve yaklaşık 3-4 kilometre uzaklaşan kardeşler, kar yağışının başlamasıyla birlikte yeniden köye dönmek üzere harekete geçti. Ancak köye yaklaşık 1 kilometre mesafede kardeşler, kar yağışının artması ve şiddetli tipi nedeni ile mahsur kaldı. Hayvanları yürütemeyen Özvatan kardeşler, köylüleri arayarak yardım istedi. Köylülerin de zor şartlar altında gelmesiyle hayvanların bir kısmı traktörler ile köye ulaştırıldı. Donma tehlikesi geçiren iki kardeş ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tipinin bastırmasıyla hayvanların bir bölümü ise arazide kaldı. Ertesi gün kalan hayvanların bir kısmının öldüğü görülürken, ölmek üzere olanlar da kurban edildi. Donarak ölen ve ölmek üzereyken kesilen hayvan sayısı 100'ü buldu.

        ‘SAĞ ELİMİN BİR PARMAĞI, SOL ELİMİN DE YARISINI TAM OLARAK HİSSETMİYORUM’

        Yaşadıkları zorlu anları anlatan evli ve 2 çocuk babası Kaan Özvatan, "Köyden 3-4 kilometre kadar uzaklaştık. 11.30 gibi kış başladığı anda ağabeyime dönmemiz gerektiğini söyledim. Yola çıktık. Köye 1 kilometre mesafemiz kaldığı sırada tipi şiddetini artırdı. Hayvanların gözlerini de kar kapattı, biz de göremedik. O sırada köydeki komşularımızı aradık. Köylüler traktörle geldi. 70-80 civarında koyunu köye götürdük. Bazı traktörlerin de çalıştıkları sırada mazotları dondu, arıza yaptı. Biz de donma eşiğine geldik. Ambulans geldi, bizi götürdüler. Hayvanları orada bıraktık. Ertesi sabah komşularımız gidip hayvanlardan kurtarabildiklerini kurtarmışlar. Bazıları ölmüştü, buraya getirdiklerimizden bazıları da köyde öldü. Kalanları da ahıra koyduk. Hayvanların gözleri tipi nedeniyle donunca yönlerini göremediler. Ne biz ne de onlar kıpırdayamadı. Biz de donma tehlikesi geçirdik. Zaten ben rahatsızdım, ıslandık, buz tuttuk. Ambulans ile Kangal Devlet Hastanesi'ne gittik. İki elimde sıkıntı var. Sağ elimin bir parmağı, sol elimin de yarısını tam olarak hissetmiyorum. Hayvanlarımız gebeydi, kuzularımız olacaktı" dedi.

        'BÖYLE BİR KIŞ GÖRMEDİK'

        Evli ve 2 çocuk babası Sönmez Özvatan ise kar başlayınca köye dönmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını belirterek, "Köye yaklaştığımız anda tipi engelledi. Komşularımız geldi sağ olsunlar. Alabildiklerimizi götürdük. Kalanları orada terk etmek zorunda kaldık. Ambulans gelene kadar ben başlarında bekledim. Baktım olacak gibi değil, ben de donacağım, bıraktım koyunları. Gece boyunca koyunlar orada kaldı. Ertesi sabah biz gelene kadar komşularımız sağ kalanlardan bulduklarını getirmişler. Kalan hayvanlarımızı ve canımızı köylülerimize borçluyuz. Çaresiz kaldık. Hayatımız gözümüzün önünden film gibi gelip geçti. 40 yaşındayım, ben böyle bir kış görmedim. Hele bu ayda böyle bir kış hiç görülmedi. Burada normalde şubat ayına kadar hayvanlar arazide otlayabiliyordu. Aslında hava durumu takip ediyorduk, kar yağışından haberimiz vardı ama köyden çıktığımızda bir şey yoktu. Bu ayda fazla bir şey olacağını düşünmedik. 1-2 saat sonra tipi birden başlayınca hayvanların gözleri kapandı, ilerleyemedik. Hayvanları yürütemeyince öylece kaldık" diye konuştu.

        KANGAL KÖPEKLERİ SÜRÜYÜ TERK ETMEDİ

        Öte yandan sürü ile birlikte araziye çıkan 3 Kangal köpeğinin, gece boyunca hayvanları terk etmediği öğrenildi. Ertesi sabah koyunların yanında bulunan köpekler, sağ kurtarılan koyunlarla birlikte köye götürüldü.

        TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

        Öte yandan, Kangal Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye giderek tespit çalışması yaptı. Hayvan sahipleri ile görüşen ekipler, zararların karşılanacağını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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