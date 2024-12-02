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        Sivas buz kesti, Kızılırmak Nehri kısmen dondu

        SİVAS'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:25
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        Sivas buz kesti, Kızılırmak Nehri kısmen dondu
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        SİVAS'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Altınyayla ilçesi eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası olurken; Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı kısımları buz tuttu.

        Sivas'ta kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kent genelinde başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle kırağı meydana gelirken, ağaçlar beyaz örtülerle kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için kalkanlar, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

        GÜZEL MANZARALAR OLUŞTU

        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin kısmen buzla kaplandığı görüldü. Soğuk havanın etkisi ile su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Nehir kenarında bulunan ve kırağı ile kaplanan ağaçlarsa güzel manzaralar oluşturdu.

        Öte yandan Sivas'ın Altınyayla ilçesi bu sabah saatlerinde ölçülen eksi 23,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu. Meteoroloji tahminlerine göre; kentte soğuk hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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