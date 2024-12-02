Sivas buz kesti, Kızılırmak Nehri kısmen dondu

SİVAS'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Altınyayla ilçesi eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası olurken; Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı kısımları buz tuttu.

Sivas'ta kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kent genelinde başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle kırağı meydana gelirken, ağaçlar beyaz örtülerle kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için kalkanlar, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.