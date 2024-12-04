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        Buz tutan göllerde 'Eskimo' usulü balık avı

        SİVAS'ta soğuk havaların etkisiyle bölgenin en büyük gölü Tödürge ile Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:35
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        Buz tutan göllerde 'Eskimo' usulü balık avı
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        SİVAS'ta soğuk havaların etkisiyle bölgenin en büyük gölü Tödürge ile Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte yüzeyi buzla kaplanan göller güzel görüntüler oluşturdu. Hafik ilçe merkezi yakınında bulunan Hafik Gölü'nde ise balıkçılar, gölün yüzeyinde bulunan buzları kırarak Eskimo usulü balık avladı.

        Sivas'ta bir haftadan bu yana etkili olan soğuk hava dalgası akarsu ve göllerde etkisini gösterdi. Kent genelinde birçok göl ve gölet buzla kaplandı. 5 kilometrekarelik yüzölçümü ile bölgenin en büyük gölü konumunda bulunan Tödürge Gölü de soğuk havaların etkisiyle dondu. Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan göl, tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kıl ördek, kara çaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerini barındırıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Sulak Alan ilan edilerek avlanma yasağı getirilen gölü, yüzeyinin donmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Derinliği yer yer 45 metreye kadar ulaşan ve beyaz bir örtü ile kaplanan gölün manzarası havadan dronla görüntülendi.

        'EN AZ 2-3 AY BUZLU KALIYOR'

        Öte yandan Hafik ilçesi yakınında bulunan ve yaklaşık 1 kilometrekare alana sahip olan Hafik Gölü'nün yüzeyi de tamamen buzla kaplandı. Yüzeyi donan gölde ilçede yaşayan bazı vatandaşlar, yüzeydeki buzları kırarak Eskimo usulü balık avladı.

        Hafik Gölü'nün yüzeyinin yaklaşık 2-3 ay boyunca buzla kaplı kaldığını belirten Kadir Coşkun, "Burada sıcaklık eksi 15'e düşünce göl donuyor. Buz tutunca da uzun süre kalıyor. Havanın durumuna göre 2-3 ay buzlu kalıyor. Yüzey buz tutunca buzları kırıp balıklara hava aldırıyoruz. Buz kırılmazsa balıklar ölüyor. Aynı zamanda da yemek için de avlanma yapıyoruz. Burada sazan, gümüş, çay balığı gibi çeşitler var" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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