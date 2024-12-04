Buz tutan göllerde 'Eskimo' usulü balık avı

SİVAS'ta soğuk havaların etkisiyle bölgenin en büyük gölü Tödürge ile Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte yüzeyi buzla kaplanan göller güzel görüntüler oluşturdu. Hafik ilçe merkezi yakınında bulunan Hafik Gölü'nde ise balıkçılar, gölün yüzeyinde bulunan buzları kırarak Eskimo usulü balık avladı.

Sivas'ta bir haftadan bu yana etkili olan soğuk hava dalgası akarsu ve göllerde etkisini gösterdi. Kent genelinde birçok göl ve gölet buzla kaplandı. 5 kilometrekarelik yüzölçümü ile bölgenin en büyük gölü konumunda bulunan Tödürge Gölü de soğuk havaların etkisiyle dondu. Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan göl, tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kıl ördek, kara çaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerini barındırıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Sulak Alan ilan edilerek avlanma yasağı getirilen gölü, yüzeyinin donmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Derinliği yer yer 45 metreye kadar ulaşan ve beyaz bir örtü ile kaplanan gölün manzarası havadan dronla görüntülendi.