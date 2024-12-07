Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
SÜPER Lig'in 15'inci hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
SÜPER Lig'in 15'inci hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan takım, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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