Sivas'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Sivas'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.
Programda, İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "KORKMA, Gençliğin Ruhu Burada" adlı gösteri sahnelendi.
Vali Şimşek, gösteriyi hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.
