        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Sivas'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:50
        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

        Programda, İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "KORKMA, Gençliğin Ruhu Burada" adlı gösteri sahnelendi.

        Vali Şimşek, gösteriyi hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

