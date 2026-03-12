Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

        Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:22
        Sivas'ta şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

        Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitlikte yapılan çalışmaları inceledi.

        Burada açıklamada bulunan Kırmızıtaş, vatanın birliği, milletin huzuru, devletin bekası ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerin milletin gönlünde daima müstesna yere sahip olduğunu belirtti.

        Şehitlerin emanetinin milletin ve ülkenin hafızası, vicdanı ve ortak geleceğinde ilelebet yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Kırmızıtaş, "Bakanlık olarak şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmayı en temel prensiplerden görüyoruz. Bu anlayışla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 81 ilimizde tüm şehit mezarlarımızda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını kapsayan bir seferberlik başlattık." ifadelerini kullandı.

        Bayram ziyaretinden önce şehitliklerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kırmızıtaş, şunları kaydetti:

        "Bayramlarımızda arife günü kabristanlar bizim için, milletimiz için çok kıymetlidir. Şehitliklerimiz daha da kıymetlidir. Bayram ziyaretinden önce 81 ilimizde bir seferberlik ilan ederek inşallah Çocuk Hakları İl Komitesi'ne üye gençlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla, ramazan ayının yardımlaşma ruhuna uygun olarak şehitliklerimizin bakımına ve temizliğine katkı sunacağız. Şehitliklerimiz, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve fedakarlık ruhunun abideleşmiş mekanlarıdır. Bu mekanlara gösterilen özen, geçmişimize duyduğumuz saygımız, bugüne taşıdığımız sorumluluğumuz ve gelecek nesillere de bırakmak istediğimiz şuurun açık bir ifadesidir. Bakanlık olarak aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."



