        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta 2 hükümlü yakalandı

        Sivas'ta haklarında 9 yıl 8 ay ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile çeşitli suçlardan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ev sahibi B.K. ile arkadaşları R.Ç. ve B.S. hakkında "tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

