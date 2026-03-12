Kangal ve Yıldızeli'nde üreticiler iftarda buluştu

Sivas Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen iftarda, Kangal ve Yıldızeli ilçelerindeki üreticiler bir araya geldi.



Kangal Ziraat Odası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Sivas Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serdar Dağlar, üyelerle diyaloğu güçlendirmek amacıyla sık sık bir araya geleceklerini söyledi.



Dağlar, küçükbaş hayvancılığın Sivas ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, sektörün gelişimi için yapılabilecek çalışmaların ele alındığını ifade etti.



Özellikle küçükbaş hayvancılıkta çoban sorunu yaşandığını belirten Dağlar, şunları kaydetti:





"Bu konuda gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Sorunun çözümü için de çalışma yürütüyoruz. Küçükbaş hayvancılığın Sivas'ta gelişmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Küçükbaş hayvancılıkta üreticilerimizin sorunlarını çözmek ve taleplerine karşılık vermek önemli. Bunun akabinde üreticilerimiz mutlu şekilde çalışmalarını sürdürecek. Tarım ve hayvancılık şehri dediğimiz Sivas'ı küçükbaş hayvan merkezine dönüştüreceğiz."



Programda, üreticilerin desteklenmesi, verimliliğin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler hakkında da bilgiler verildi.





Program, iftarın ardından yapılan istişarelerle sona erdi.

