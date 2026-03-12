Sivas'ta "Toti ile Poti" oyunu sahnelenecek
Sivas Devlet Tiyatrosu, "Toti ile Poti" adlı oyunu beğeniye sunacak.
Şensu Kacar Kuş'un kaleme aldığı, Hakkı Kuş'un yönettiği oyun, bugün saat 10.30 ve 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.
Toti ile Poti, kumpanyalarıyla kasaba kasaba dolaşan iki sevimli palyaçodur. Gittikleri her yerde çocukları hem eğlendirip hem de onlara sanatı öğretirler. Sıcacık dostlukları, uğradıkları her yerde yepyeni bir serüvene dönüşür. Oyun yarın da aynı saatlerde, 14 Mart'ta ise 14.00'te sahnelenecek.
Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, "Sanat Cepte" uygulamasından ve Sivas Devlet Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.
