Sivas'ta kadın kıyafetiyle hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Sivas'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin 600 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle tespit edilerek kaçtıkları Balıkesir'de yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Diriliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 110 bin lira değerinde sigara ve bir miktar para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



40 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik görüntü inceleyen ekipler, maske, eldiven, çarşaf ve etek giyerek kadın kılığına giren şüpheliler D.A. (37), Y.E.K. (26) ve suça sürüklenen çocuk E.K'yi tespit etti.



Balıkesir'e kaçtıkları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan sigaraların bir kısmı ele geçirildi.



Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve Y.E.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan 3 zanlının hırsızlık için kadın kıyafetiyle bir iş yerine girmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

