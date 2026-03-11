Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kadın kıyafetiyle hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

        Sivas'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin 600 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle tespit edilerek kaçtıkları Balıkesir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kadın kıyafetiyle hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

        Sivas'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin 600 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle tespit edilerek kaçtıkları Balıkesir'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Diriliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 110 bin lira değerinde sigara ve bir miktar para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        40 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik görüntü inceleyen ekipler, maske, eldiven, çarşaf ve etek giyerek kadın kılığına giren şüpheliler D.A. (37), Y.E.K. (26) ve suça sürüklenen çocuk E.K'yi tespit etti.

        Balıkesir'e kaçtıkları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan sigaraların bir kısmı ele geçirildi.

        Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve Y.E.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan 3 zanlının hırsızlık için kadın kıyafetiyle bir iş yerine girmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?

        Benzer Haberler

        Kadın kılığına girseler de polisten kaçamadılar Sivas'ta girdikleri iş yeri...
        Kadın kılığına girseler de polisten kaçamadılar Sivas'ta girdikleri iş yeri...
        Özdemir, " Yerinde kalkınma ile ilçeler büyüyecek, Sivas güçlenecek"
        Özdemir, " Yerinde kalkınma ile ilçeler büyüyecek, Sivas güçlenecek"
        Kadın kıyafetli hırsızlar, 600 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
        Kadın kıyafetli hırsızlar, 600 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
        Sivas Belediyesi kente yeni otopark kazandırıyor
        Sivas Belediyesi kente yeni otopark kazandırıyor
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Sivas'ta yeni otopark alanı kazandırılıyor
        Sivas'ta yeni otopark alanı kazandırılıyor