Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi girişinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle F.U'nun kullandığı otomobil ile M.D. idaresindeki minibüsü durdurdu. Aramalarda, otomobilde saklanan 1 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü F.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

