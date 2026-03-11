Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi girişinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle F.U'nun kullandığı otomobil ile M.D. idaresindeki minibüsü durdurdu.

        Aramalarda, otomobilde saklanan 1 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü F.U. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

