        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı

        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi tarafından ramazan bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:09
        Derneğih Sivas Şube Başkanı Fatih Altun, AA muhabirine, her bayram öncesi olduğu gibi yetim ve öksüz çocukların ramazan bayramına mutlu girmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

        Dernek olarak bayram öncesi çocukları ve aileleri sevindirmeye devam ettiklerini belirten Altun, "Ramazan boyunca şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere nakit, kumanya ve ayni yardımlarımız devam ediyor. Bayrama kadar da devam edecek. Bizlere destek olan gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

