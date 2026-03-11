Canlı
        Sivas Haberleri

        İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Toy, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığına, vatanına ve kutsal değerlerine olan sarsılmaz inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini belirtti.

        Milletin vatan ve istiklal aşkıyla her türlü imkansızlığa rağmen büyük bir iman ve kararlılıkla yürüttüğü Kurtuluş Mücadelesi'nin, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından mısralara dökülüşünün en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Toy, şunları kaydetti:

        "Hayatı boyunca hakkı ve hakikati savunan, haksızlık karşısında dimdik durmayı öğütleyen münevver ve mütefekkir şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözüyle verilen mücadelenin büyüklüğünü ve bu destanın hangi şartlar altında yazıldığını en veciz şekilde ifade etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde, bağımsızlığımızın ve milletimizin sarsılmaz iradesinin sembolü olan bu eşsiz eseri bizlere armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

