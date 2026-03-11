Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Ulaş Kaymakamı Eskimez, öğrencilerle iftar yaptı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahid Eskimez, iftar programında Baharözü Köyü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Okulun salonunda düzenlenen iftar programına, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Eskimez, burada yaptığı konuşmada, ilçenin en büyük köyünde öğrencilerle iftar yapmanın sevinicini yaşadığını belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Okul müdürü Köksal Coşgun ise programa katılan Kaymakam Eskimez'e teşekkür ederek, "Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadık. Emeği geçen köy muhtarımız İzzet Kavak ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

