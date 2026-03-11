Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Belediyesi kente yeni otopark kazandırıyor

        Sivas Belediyesi şehre yeni otopark kazandırmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Belediyesi kente yeni otopark kazandırıyor

        Sivas Belediyesi şehre yeni otopark kazandırmak için çalışma başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Abdi Ağa Konağı'nın yan tarafında bulunan ve geçen yıl kamulaştırılan alanda incelemede bulundu.

        Bölgede yaşanan yoğunluk nedeniyle otopark ihtiyacının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Uzun, "Abdi Ağa Konağı'nın yan tarafında bulunan iki binayı geçen yıl 21 milyon lira ödeyerek kamulaştırdık. Şimdi ise bu bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan otopark alanı olarak düzenliyoruz. Bir tarafta İstasyon Caddesi, bir tarafta Sivas Devlet Hastanesi ve kültür merkezlerinin bulunduğu bir alanda en büyük ihtiyaçlardan birisi otoparktı." ifadelerini kullandı.

        Alanla ilgili planlanan çalışmalara da değinen Uzun, bölgenin sit alanı olması nedeniyle katlı otopark yapılamadığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bu alana katlı otopark yapmayı çok isterdik ancak sit alanı olduğu için bunu yapamıyoruz. Binaları yıktıktan sonra asfalt serimini gerçekleştirip açık otopark alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Şehrimizdeki en önemli sorunlardan biri olan otopark sıkıntısına neşter vurmuş oluyoruz. Bundan sonra da ilimizin muhtelif bölgelerinde açık ve kapalı otopark çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle merkezde alanlarımız yeterli değil ancak uygun alan bulduğumuz her noktada otopark projelerimizi hayata geçireceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti: Ölenler var! İnşaatta kanlı düello!
        İki aile silahları çekti: Ölenler var! İnşaatta kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Sivas'ta yeni otopark alanı kazandırılıyor
        Sivas'ta yeni otopark alanı kazandırılıyor
        Sivas'ta bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı
        Sivas'ta bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Bir dönem tamamen kuruyup beyaz örtüyle kaplanmıştı, yeniden su tuttu
        Bir dönem tamamen kuruyup beyaz örtüyle kaplanmıştı, yeniden su tuttu
        Şehit aileleri ve üniversiteli öğrenciler iftar sofrasında buluştu
        Şehit aileleri ve üniversiteli öğrenciler iftar sofrasında buluştu