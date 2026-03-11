Sivas Belediyesi kente yeni otopark kazandırıyor

Sivas Belediyesi şehre yeni otopark kazandırmak için çalışma başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Abdi Ağa Konağı'nın yan tarafında bulunan ve geçen yıl kamulaştırılan alanda incelemede bulundu.



Bölgede yaşanan yoğunluk nedeniyle otopark ihtiyacının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Uzun, "Abdi Ağa Konağı'nın yan tarafında bulunan iki binayı geçen yıl 21 milyon lira ödeyerek kamulaştırdık. Şimdi ise bu bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan otopark alanı olarak düzenliyoruz. Bir tarafta İstasyon Caddesi, bir tarafta Sivas Devlet Hastanesi ve kültür merkezlerinin bulunduğu bir alanda en büyük ihtiyaçlardan birisi otoparktı." ifadelerini kullandı.



Alanla ilgili planlanan çalışmalara da değinen Uzun, bölgenin sit alanı olması nedeniyle katlı otopark yapılamadığını aktararak, şunları kaydetti:



"Bu alana katlı otopark yapmayı çok isterdik ancak sit alanı olduğu için bunu yapamıyoruz. Binaları yıktıktan sonra asfalt serimini gerçekleştirip açık otopark alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun. Şehrimizdeki en önemli sorunlardan biri olan otopark sıkıntısına neşter vurmuş oluyoruz. Bundan sonra da ilimizin muhtelif bölgelerinde açık ve kapalı otopark çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle merkezde alanlarımız yeterli değil ancak uygun alan bulduğumuz her noktada otopark projelerimizi hayata geçireceğiz."

