Ulaş Kaymakamı Eskimez iftarı programına katıldı

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez iftar programına katıldı. Kaymakam Eskimez, Ulaş Müftülüğü Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Eskimez, ramazan manilerini dinledi. Eskimez, daha sonra İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.