Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Ulaş Kaymakamı Eskimez iftarı programına katıldı

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Kaymakamı Eskimez iftarı programına katıldı

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez iftar programına katıldı.


        Kaymakam Eskimez, Ulaş Müftülüğü Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa katıldı.


        Öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Eskimez, ramazan manilerini dinledi.

        Eskimez, daha sonra İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Kangal ve Yıldızeli'nde üreticiler iftarda buluştu
        Kangal ve Yıldızeli'nde üreticiler iftarda buluştu
        Sivas'ta ana şebeke borusu patladı; yol çöktü
        Sivas'ta ana şebeke borusu patladı; yol çöktü
        Sivas'ta patlayan ana su borusu trafiği aksattı
        Sivas'ta patlayan ana su borusu trafiği aksattı
        Sivas'ta "Toti ile Poti" oyunu sahnelenecek
        Sivas'ta "Toti ile Poti" oyunu sahnelenecek
        Sivas'ta ticari araç bariyere çarptı: 1 yaralı
        Sivas'ta ticari araç bariyere çarptı: 1 yaralı
        Sivas'ta kadın kıyafetiyle hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
        Sivas'ta kadın kıyafetiyle hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı