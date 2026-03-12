Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 18:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

        Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor, 15 Mart Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        El ele verip mezarlıkları temizlediler
        El ele verip mezarlıkları temizlediler
        Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde yeni sezonun ilk patlatması yapıldı
        Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde yeni sezonun ilk patlatması yapıldı
        Sivas Belediyesi, Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde yeni sezonu açtı
        Sivas Belediyesi, Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde yeni sezonu açtı
        Sivas'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Sivas'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Sivas Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu'nda geleneksel ramazan şenliği yapıldı
        Sivas Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu'nda geleneksel ramazan şenliği yapıldı
        Sivas'ta şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı
        Sivas'ta şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı