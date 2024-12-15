Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Annesi ve ikizini öldüren şüpheli tedaviye alındı, cenazeler köylerine götürüldü

        SİVAS'ta, Hüseyin Kurt'un (46) para meselesi yüzünden çıkan tartışmada boğduğu annesi Şehriban Kurt (67) ile tabanca ile öldürdüğü ikizi eczacı kalfası Hasan Kurt'un (46) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere köylerine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesi ve ikizini öldüren şüpheli tedaviye alındı, cenazeler köylerine götürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta, Hüseyin Kurt’un (46) para meselesi yüzünden çıkan tartışmada boğduğu annesi Şehriban Kurt (67) ile tabanca ile öldürdüğü ikizi eczacı kalfası Hasan Kurt’un (46) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere köylerine götürüldü. Şüpheli Hüseyin Kurt’un yakalandıktan sonra rahatsızlanınca hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

        Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Bir gün boyunca Şehriban ve oğlu Hasan Kurt’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Dün saat 20.30 sıralarında eve giden itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca pencereden daireye girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Şehriban Kurt’un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt’un ise tabancayla başından vurulduğu belirlendi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Şehriban Kurt'un oğlu Hüseyin Kurt'u gözaltına aldı. Hüseyin Kurt'un alınan ilk ifadesinde cuma günü borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada annesi ve ikizini öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

        CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Şehriban Kurt ve oğlu Hasan Kurt’un cenazeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Morgdan alınarak Sivas Belediyesi Cenaze Nakil Aracı'na konulan cenazeler, Üniversite Camisi önüne getirildi. Burada araçtan indirilmeden yakınları ve sevdiklerinden helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı.

        Anne ve oğlunun cenazelerinin yarın İmranlı ilçesine bağlı Celaldamı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDIJ

        Şüpheli Hüseyin Kurt'un rahatsızlandığı, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirildi. Kurt'un tedavisinin ardından detaylı ifadesine başvurulacağı ve daha sonra ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durak yolunda kahreden kaza! 500T şoförü gözaltında
        Durak yolunda kahreden kaza! 500T şoförü gözaltında
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Sivasspor'da Bülent Uygun'un ikinci dönemi 348 gün sürdü
        Sivasspor'da Bülent Uygun'un ikinci dönemi 348 gün sürdü
        Sivas'ta 9 katlı apartmandaki yangın söndürüldü
        Sivas'ta 9 katlı apartmandaki yangın söndürüldü
        Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü
        Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü
        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü, annesini po...
        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü, annesini po...