Annesi ve ikizini öldüren şüpheli tedaviye alındı, cenazeler köylerine götürüldü

SİVAS'ta, Hüseyin Kurt’un (46) para meselesi yüzünden çıkan tartışmada boğduğu annesi Şehriban Kurt (67) ile tabanca ile öldürdüğü ikizi eczacı kalfası Hasan Kurt’un (46) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere köylerine götürüldü. Şüpheli Hüseyin Kurt’un yakalandıktan sonra rahatsızlanınca hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Bir gün boyunca Şehriban ve oğlu Hasan Kurt’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Dün saat 20.30 sıralarında eve giden itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca pencereden daireye girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Şehriban Kurt’un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt’un ise tabancayla başından vurulduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Şehriban Kurt'un oğlu Hüseyin Kurt'u gözaltına aldı. Hüseyin Kurt'un alınan ilk ifadesinde cuma günü borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada annesi ve ikizini öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ Şehriban Kurt ve oğlu Hasan Kurt’un cenazeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Morgdan alınarak Sivas Belediyesi Cenaze Nakil Aracı'na konulan cenazeler, Üniversite Camisi önüne getirildi. Burada araçtan indirilmeden yakınları ve sevdiklerinden helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı.