Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yılın ilk bebekleri Zeynep Asel ve Alvin oldu

        SİVAS'ta yeni yılın ilk bebekleri 00.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:41 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yılın ilk bebekleri Zeynep Asel ve Alvin oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta yeni yılın ilk bebekleri 00.01'te dünyaya gelen Zeynep Aysel ile Alvin bebek oldu. Bebeklere AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve il protokolü çeyrek altın hediye etti.

        Sivas'ta 2025 yılın ilk bebekleri, yeni yılın ilk dakikasında dünyaya gözlerini açtı. Numune Hastanesi'nde Oğuzhan ve Sevil Yıldız çiftinin 4'üncü çocuğu olarak 00.01'de sezaryenle doğumu gerçekleşen 3 kilo 450 gram ağırlığındaki bebeğe Zeynep Asel adı verildi.

        Diğer bebek ise aynı hastanede ve aynı saatte Haitili Djeby Cajuste ile Türk eşi Şevval Çisil Cajuste'nin normal doğumla dünyaya gelen ilk çocukları oldu. Alvin ismi verilen bebek 3 kilo 700 gram olarak doğdu. Bebeğin babası Djeby Cajuste, "2021 yılında Türkiye'ye üniversite okumak için geldim. Bu güzel kızla tanıştım ve evlendik. O kadar sevindim ki bir şey söyleyemiyorum. Çok ilginç ve çok enteresan bir hikayemiz var" dedi.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Belediye Başkanı Adem Uzun, her iki bebeği de ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
        Sivas'ta yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
        Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimi
        Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimi
        Gemerek'te nezarethaneler denetlendi
        Gemerek'te nezarethaneler denetlendi
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, gazileri ziyaret etti
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, gazileri ziyaret etti
        Sivas Valisi Şimşek'ten yeni yıl mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten yeni yıl mesajı
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Kur'an kursunu ziyaret etti
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Kur'an kursunu ziyaret etti