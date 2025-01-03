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        Sivasspor Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı

        SİVASSPOR, geçen sezon kadrosuna kattığı takımın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcu Rey Manaj ile 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 23:21 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:25
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        Sivasspor Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı
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        SİVASSPOR, geçen sezon kadrosuna kattığı takımın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcu Rey Manaj ile 1.5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

        Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncuyla 1.5 yıllık yeni bir anlaşma sağladı. Başkan Bahattin Eken, yeni sözleşme sürecine ilişki yaptığı açıklamada "Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj’ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim" dedi.

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