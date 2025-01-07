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        Sivas'ın soğuk havasında öğrencilere 'sıcak' karşılama

        SİVAS'ta 109 yıllık tarihe sahip Selçuk Anadolu Lisesi, kış aylarının soğuk seyrettiği kentte öğrenciler için 'sıcak karşılama' uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:00
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        Sivas'ın soğuk havasında öğrencilere 'sıcak' karşılama
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        SİVAS'ta 109 yıllık tarihe sahip Selçuk Anadolu Lisesi, kış aylarının soğuk seyrettiği kentte öğrenciler için 'sıcak karşılama' uygulaması başlattı. Sabah erken saatlerde soğuk havada okula gelen öğrenciler farklı günlerde çorba, salep ve çay-simit ile karşılanıyor.

        Sivas'ta 1916 yılında Erkek Muallim Mektebi olarak eğitime başlayan, 1970'lı yıllarda öğretmen lisesi, eğitim enstitüsü, meslek yüksekokulu olarak da kullanıldıktan sonra 1986 yılından itibaren Selçuk Anadolu Lisesi ismini alan okul, kış soğuklarının hüküm sürdüğü kentte öğrencileri için farklı bir uygulamaya gitti. Hava sıcaklıklarının çoğunlukla sıfırın altında seyrettiği kentte Selçuk Anadolu Lisesi yönetimi, erken saatlerde okula gelen öğrenciler için sıcak ikram başlattı. Haftanın farklı günlerinde öğrencilere kimi zaman çay ve simit, kimi zaman çorba, bazen de salep ikram ediliyor. İkramdan faydalanan öğrenciler, derslerine ısınarak moralli başlıyor. İlgi gören uygulamanın yaz aylarına kadar devam etmesi planlanıyor.

        'AİDİYET DUYGUSU KAZANDIRIYORUZ'

        Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen uygulamanın öğrencilerin okula aidiyet duygusuna da katkı sağladığını belirten Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Davut Ataman, "Selçuk Anadolu Lisesi olarak farklı bir uygulama başlattık. Haftanın belirli günlerinde çocuklarımızın okula aidiyet duygularını geliştirmesi açısından her hafta farklı şeyler ikram ediyoruz. Çorba, çay-simit ikramımız oldu, salep ikramımız oldu. Böyle devam edecek. Sabahları öğrencilerin birçoğunun okula kahvaltı yapmadan geldiğini fark ettik. Öğrencilerimize hem kahvaltı yapma alışkanlıklarını kazandırıyoruz hem de okula aidiyet duyguları gelişiyor. Hem öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar hem öğretmenlerimiz çok mutlu oldu. İnşallah böyle devam edecek. Öğrencilerimizin neredeyse tamamına yakını bu hizmetten istifade ediyorlar. Hava sıcaklığı şu anda eksi 7-8 derece ama çocuklarımıza sıcak karşılama yaparak sıcak çay, simit ile içlerini ısıtıyoruz. Okula aidiyet duygularının gelişmesinde, okula bakış açılarında çok büyük değişim oldu. Kendileriyle yakından ilgilenildiğini hissediyorlar. Velilerimizden çok büyük olumlu geri dönüşler var, yaza kadar uygulamamıza bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

        ÖĞRENCİLER MEMNUN

        Okulun 10'uncu sınıf öğrencilerinden Begüm Özeç, uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu soğuk günlerde bizi bu şekilde sıcak karşıladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

        10'uncu sınıf öğrencisi Ali Altun ise "Bir hayli mutlu oluyoruz. Okul öncesi motivasyon kaynağı oluyor. Derslerimize daha hazırlıklı giriyoruz" diye konuştu.

        12'nci sınıf öğrencisi Yusuf Kutay da "Bu sene son senem. Müdürümüz bu sene yeni geldi ve böyle bir uygulama başlattı. Çok disiplinli bir müdürümüz var. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de çok iyi. Bu yıl başarı oranımızın daha çok artacağını düşünüyorum. Çok güzel bir uygulama oldu. Keşke daha önce de olsaydı. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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