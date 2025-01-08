Sivas'ta Kızılırmak kıyısına inen kurt, görüntülendi

Kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamadığı sanılan kurt Eğri Köprü Mahallesi yakınlarına indi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne yakın bir bölgede Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak kenarına inen kurt, çevredekiler tarafından fark edildi. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kurt, bir süre Kızılırmak kenarında dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.

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