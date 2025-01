Bakan Bayraktar: Hedefimiz, ülkemizi enerjide bağımsız kılmak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda kendi ürettiğimiz doğal gazla tam 3 milyon hanemize, konutumuza, kendi doğal gazımızı verir hale geldik. Allah'a hamdolsun üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki bütün hanelerde kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz budur. Hedefimiz, 'Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Hava yolu ile kente gelen Bakan Bayraktar, ilk olarak Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen doğal gaz verme törenine katıldı. Bakan Bayraktar'a, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in selamlama konuşmalarının ardından Bakan Bayraktar, kürsüye geldi.

'NÜFUSUMUZUN YÜZDE 85'İ BUGÜN DOĞAL GAZA ERİŞEBİLİYOR'

Bir yerleşim yerini daha doğal gaza kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Sadece 10 ay önce burada doğal gazı Hafik'e de getirmek için yola çıktık ve hamdolsun bugün Hafik'te doğal gaz var. 486 oldu abone sayısı. İnşallah 1250 kadar aboneyle kullanılmaya başlanacak. Şimdi Sivas 2005 yılında, aslında bu sene yirminci yıla geliyor doğal gaza kavuştu. Doğal gazın gelmediği Sivas'ta şimdi iki ilçemiz kaldı. İnşallah bugün onlarla ilgili bir müjdeyi sekizinci olağan kongremizde inşallah açıklarız kıymetli Sivaslı hemşehrilerimize. Tabii doğal gaz rahatlık demek. Doğal gaz konfor demek. Doğal gaz temiz hava demek. Çevreyle uyumlu demek ve AK Parti iktidarlarının 22 yıllık iktidarımızın en önemli projelerinden biri şahsında. Şimdi 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Cumhurbaşkanımız bir hedef ortaya koydu. Ve dedi ki o gün sadece 5 ilde olan doğal gazın Türkiye'nin her yerine her köşesine, her bucağına götüreceğiz. Özellikle hanımefendiler, özellikle kadınlarımız bu çevreci, konforlu, rahat enerjiye kavuşacaklar. İllerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin havası değişecek. Tabii bu büyük rahatlık. Çünkü o gün dediğim gibi doğal gaz sadece 5 ilde vardı. İstanbul'da vardı, Ankara'da vardı, İzmir'de vardı, Eskişehir'de ve Bursa'da vardı. Türkiye'yi düşündüğünüzde şimdi 81 il, 780 bin kilometre karenin üzerinde bir coğrafya. Zor bir coğrafya, dolayısıyla buraya doğal gaz götürmek öyle kolay değil. Ama Cumhurbaşkanımızın, o ortaya koyduğu hedef, o vizyon doğrultusunda hamdolsun bugün Türkiye'de evet 81 ilde doğal gaz var. 908 yerleşim yerinde doğal gaz var. 222 Organize Sanayi bölgemizde doğal gaz var. Ve hamdolsun nüfusumuzun yüzde 85'i bugün doğal gaza erişebiliyor" dedi.

'MAVİ VATAN'DA DESTAN YAZMAYA KARAR VERDİK' AK Parti'nin hayal bile edilemeyenleri gerçekleştiren bir parti olarak bu hizmetleri sunduğunu ifade eden Bayraktar, "İnşallah Sivas ve Türkiye'nin doğal gaz gitmemiş çok az bir kısmında da doğal gazı her yere götüreceğiz. Ama tabii bu doğal gazı ithal ederek evlerimize, sanayimize, ticarethanelerimize sunuyorduk. 2016 yılında dedik ki artık milli enerji ve maden politikasıyla Türkiye olarak doğal gazı kendimiz üreteceğiz. Varsa arayacağız, bulacağız, bulunca da yer altından çıkıp hanelerimize, evlerimize, sanayimize bu doğal gazı götüreceğiz. Ve kendi gemilerimizle, kendi denizlerimizle Mavi Vatanı'mızla doğal gaz aramaya karar verdik. Elbette bir sürü önümüze engeller çıkardılar. Dediler ki efendim arayamazlar. Bu gemileri alırken 'Niye bu gemileri alıyorsunuz? Efendim kiralayın. Kiralık olarak doğalgaz arayın.' Dedik ki 'Hayır kendi gemilerimizle, istediğimiz zaman, istediğimiz yerde, kendi mühendislerimizle, kendi jeologlarımızla doğal gaz ve petrol arayacağız' dedik. Ve böyle yola çıktık. Mavi Vatan'da hani birileri, Mavi Masal diyor ya. Mavi Vatan'da destan yazmaya karar verdik. Ve gemilerimizle, Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni'yle Abdülhamid Han gemisiyle, Oruç Reis sismik gemimizle, Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemimizle, petrol ve gaz aramaya başladık. Akdeniz'de yaptık. Sonra Karadeniz'e çıktık. Ve 2020 yılında hatırlayın, pandeminin ortasında 2020 yılının Ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini, adına Sakarya Gaz Sahası dediğimiz o sahada yaptık ve dünyadaki, denizlerdeki en büyük keşfi Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. 2016'da bu vizyonu ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız dirayetli bir şekilde bunun arkasında durdu. O çalışmaları, gayreti gösterdik. Milletimizin, sizlerin duasını arkamıza aldık. Bize yapılan eleştirilere kulaklarımızı tıkadık ve hamdolsun 2020 yılında bu emeklerimizin karşılığını aslında çok kısa bir süre içerisinde almış olduk" diye konuştu. 'DOĞRU DOĞAL GAZI BULMAK, AYRI BİR DERT' Doğal gazı bulduklarında kendilerine 'Bunlar bulsa da çıkaramaz' eleştirileri yapıldığını hatırlatan Bayraktar, "Doğru doğal gazı bulmak, ayrı bir dert. Çıkarmak inanın, daha büyük bir mesele. Ama karaya 170 kilometre mesafeden Filyos'a geliyor doğal gaz, 170 kilometre mesafeden doğal gazı çıkarıyoruz. Denizin derinliği 2 kilometre. Deniz tabanından sonra 2 kilometre, 3 kilometre daha, 2 bin, 3 bin metre daha sondaj yapıyoruz. Ve oradaki gazı çıkararak 170 kilometre boruyla taşıyıp, neredeyse Ankara'yla, Bolu arasındaki mesafe kadar bir doğal gaz otoyolu inşa ederek, doğal gaz boru hattı inşa ederek, o gazı çıkarıyoruz ve şu anda evlerimizde kullanır hale getirdik. Bugün öyle bir noktadayız ki şu anda kendi ürettiğimiz doğal gazla tam 3 milyon hanemize, konutumuza, kendi doğal gazımızı verir hale geldik. Allah'a hamdolsun üretimimiz her geçen gün artıyor" dedi.

'HER ZAMAN MİLYARLARCA DOLAR FATURASI ÖDÜYORUZ' Enerjiye yönelik çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade eden Bakan Bayraktar, şöyle devam etti: "İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki bütün hanelerde 20 milyon hanede, Hafik'te inşallah o gün 1250-1300 tane abone olacak. Kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz, budur. Hedefimiz, 'Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır. Sakarya Gaz Sahasında doğal gaz bulduk. Bir dönem terörle anılan adı, bir dönem girilemeyen, gidilemeyen Şırnak'ta, Gabar'da Türkiye'nin en kalite petrolünü bulduk. 71 bin varili aşan petrolü günde üretir hale geldi. Bütün gayemiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmak, enerjide bu dışarı ödediğimiz dövizi içeride tutabilmek. Her sene milyarlarca dolar faturası ödüyoruz. Kendi kaynaklarımızla enerjimizi karşılamak istiyoruz. Onun için bu gayretin içerisindeyiz. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Ve bunu da tabii ki vatandaşlarımıza bu hizmeti götürmek için de gece gündüz bir gayretin içerisindeyiz. Bugün özel bir gün, Hafik doğal gazla buluşuyor. Doğalgaz yakacağız burada. Ve tabii günün sonunda kullandığımız enerjiyi de vatandaşlarımıza ucuz şekilde sunma gayreti içerisindeyiz. Özellikle 2019 yılından sonra bu pandemi süreci, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımızı enerjide de destekliyoruz. Ödediğiniz doğal gaz faturalarının yüzde 65'ini devlet olarak karşılıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Benim vatandaşımın alım gücüne katkıda ne yapabilirsek onu yapalım. Enerji maliyetlerini, elektrik faturasını, doğal gaz faturasını karşılayabildiğimiz ölçüde karşılayalım.' Elektrikte biliyorsunuz; yüzde 60'a kadar devlet desteği var. Elektrikte dar gelirli vatandaşlarımıza, sosyal hizmetler, aile bakanlığımız üzerinden önemli bir destek veriyoruz. 150 kilovat saate kadar onların elektrik teşviki almalarına gayret ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimize, bu desteklerimize 2025 yılında da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir ülke yolunda inşallah hep birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.