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        Sivas'ta ayağı kafenin zeminindeki kaplama tahtasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Sivas'ta ayağı kafenin zeminindeki kaplama tahtasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:28 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:28
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        Sivas'ta ayağı kafenin zeminindeki kaplama tahtasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        Sivas'ta ayağı kafenin zeminindeki kaplama tahtasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir kafenin bahçesinde gezen kedinin ayağı, zemindeki kaplama tahtalarının arasına sıkıştı.

        Kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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