Sivas'ta ayağı kafenin zeminindeki kaplama tahtasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Sivas'ta ayağı kafenin zeminindeki kaplama tahtasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta ayağı kafenin zeminindeki kaplama tahtasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir kafenin bahçesinde gezen kedinin ayağı, zemindeki kaplama tahtalarının arasına sıkıştı.
Kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
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