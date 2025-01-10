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        Zara'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:02
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        Zara'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Zara Atatürk Anaokulu tarafından düzenlenen meslek tanıtım programı kapsamında, gazetecilik mesleği ve Anadolu Ajansı hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

        Oyuncaklardan haber konuları çıkartan öğrenciler fotoğraf makinesi ile temsili gazetecilik yaptı.

        "Nasıl gazete yapılır" belgeseli ve gazeteciliği konu alan çizgi filmlerle gazetecilik mesleğini öğrenen öğrenciler Süperman, Ten Ten gibi çizgi film süper kahramanlarının gazetecilik yönleri hakkında bilgi aldı.

        Zara Atatürk Anaokulu Müdürü Burak Buğra Doğan, "Ağaç yaşken eğilir" sözünde olduğu gibi çocukların okul öncesinde meslekleri tanımalarına yönelik, hedeflerini belirlemelerine yardımcı olabilmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Doğan, "Öğrencilerimize bu anlamlı günde gazetecilik mesleğini tanıttık, animasyonlar, belgeseller izledik ve muhabir oyunu oynadık. Ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurduğu Anadolu Ajansı ve Milli Mücadele dönemine değindik." dedi.

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