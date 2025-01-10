Sivas Valiliğinden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel kısa film

Sivas Valiliğince, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Haberin Arkasındaki Hikaye" isimli kısa film hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan filmde, çalışanlar, aileleri ve Sivas'ta görev yapan basın mensupları rol aldı.

Bir gazetecinin haber peşindeki zorlu mücadelesi ve işi ile ailesi arasındaki dengeyi konu edinen filmin konusu özetle şöyle:

"Gazeteci Kemal, yoğun geçen bir iş gününün ardından kızı Defne'nin doğum gününe yetişmeye çalışır. Ancak kar nedeniyle yolda mahsur kalan bir hasta için olay yerine giderek haber yapması istenir. Kemal, olay yerine giderek hem haberini yapar hem de hastaya yardım eder. Kemal'in bu fedakarlığı, kızı Defne'nin doğum gününü babasız kutlamasına neden olur."

Valilik sosyal medya hesaplarından da yayımlanan film, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Öte yandan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentte görev yapan basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Programa, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Burhan Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın da katıldı.