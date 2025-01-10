Sivas'ta firari 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri aranan şahısların yakalanması kapsamında yürütülen çalışmalarda, "Kasten Öldürme" ve "Cezaevinden Firar" suçlarından 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. ve "Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.G'yi yakaladı.

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