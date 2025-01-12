Sivasspor - Alanyaspor: 1-1

52'nci dakikada Efecan'ın pasında sağ çaprazdan Augusto'nun şutunda kaleci Nikolic iki hamlede topu kontrol etti.

29'uncu dakikada Koita'nın pasında soldan Rodrigues hareketlendi. Ceza alanına yönelen Koita'yı topla buluşturdu. Koita'nın sol ayağı ile gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında kendi evinde Alanyaspor'u konuk eden Sivasspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar puanını 20'ye çıkarırken, Alanyaspor ise 22 puana yükseldi.

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