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        Sivasspor - Alanyaspor: 1-1

        STAT:4 EylülHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet ÇiçekSİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:40
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        Sivasspor - Alanyaspor: 1-1
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        STAT:4 Eylül

        HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

        SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan (Dk.67 Emre Gökay), Rodrigues, Koita (Dk.67 Bekir Böke)

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto (Dk.82 Lopes), Janvier (Dk.74 Jo Hwang), Efecan (Dk.82 Fatih), Cordova (Dk.88 Balkovec)

        GOLLER: Dk.29 Koita (Sivasspor)- Dk.56 Cordova (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Uğur, Bekir Böke (Sivasspor)- Richard (Alanyaspor)

        Süper Lig'in 19'uncu haftasında kendi evinde Alanyaspor'u konuk eden Sivasspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar puanını 20'ye çıkarırken, Alanyaspor ise 22 puana yükseldi.

        11'inci dakikada orta alanda Pritchard'ın pasında soldan hareketlenen Uğur ceza alanına girerken şutunu çekti, top yandan auta gitti.

        29'uncu dakikada Koita'nın pasında soldan Rodrigues hareketlendi. Ceza alanına yönelen Koita'yı topla buluşturdu. Koita'nın sol ayağı ile gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0.

        43'üncü dakikada Alanyaspor atağında, orta alanda Poungouras'tan topu kapan Janvier'in şutunda top yandan auta gitti.

        52'nci dakikada Efecan'ın pasında sağ çaprazdan Augusto'nun şutunda kaleci Nikolic iki hamlede topu kontrol etti.

        57'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Makouta'nın içeriye çevirdiği topu ceza alanında Cordova kafayla filelere gönderdi ve takımına eşitliği sağlayan golü kaydetti: 1-1.

        58'inci dakikada sağdan hareketlenen Murat Paluli yerden ceza alanına gönderdi. Topu kontrol edip yerden vuran Koita'nın şutunu kaleci Ertuğrul çelmeyi başardı.

        80'inci dakikada sol kanattan Uğur'un pasında ceza alanında topla buluşan Moutousammy'nin önünü açıp vuruşunda kaleci Ertuğrul, kornere çelerek tehlikeyi önledi.

        89'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Pritchard kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

        90'ıncı dakikada sol kanattan Emre'nin ceza alanına gönderdiği topa Rodrigues hareketlendi. Yakın mesafeden vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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