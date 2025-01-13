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        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        SİVASPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:50
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        Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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        SİVASPOR, Süper Lig’in 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüp tesislerinde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar rondo, dar alan oyun ve mass koşusu ile idmanı tamamladı. Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi. Sivasspor'un kadrosuna yeni katılan Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu da takımla birlikte ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Yarını izinli geçirecek olan Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına çarşamba gününden itibaren devam edecek.

        Trabzonspor ile Sivasspor 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.

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