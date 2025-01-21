Atatürk'ün Sivas'taki 108 günü anıtlaştırıldı

SİVAS Kongresi'nin yapıldığı tarihi binanın arka kısmındaki eski orduevinin yeri 108 Gün Anıtı olarak yeniden düzenlendi. Atatürk'ün milli mücadele döneminde Sivas'ta geçirmiş olduğu 108 gün rölyefler ile anlatılırken, Sivas Kongresi'nde emeği geçenlerin heykelleri de anıtta yer aldı.

4 Eylül 1919 tarihinde toplanan ve 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' kararının kesinleştiği manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiği Sivas Kongresi döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kentte geçirdiği 108 gün, anıta dönüştürüldü. Atatürk'ün kentte geçirdiği 108 gündeki yaşantısı, temaslarını 'Milli Mücadelede Sivas, 108 Gün' adıyla kitaplaştıran Sivas Kent Konseyi Başkanı, tarihçi Ahmet Necip Günaydın'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve 3 yıl süren çalışma sonrasında, başka bölgeye taşınan eski orduevinin yeri anıtlaştırıldı. Her biri 9 metre uzunluğunda 12 rölyeften oluşan anıtta Atatürk'ün kente gelişi, kongre sürecindeki yaşadıkları rölyeflere yansıtıldı. Ayrıca Atatürk'ün kongre süresinde en çok temasta bulunduğu, yardım gördüğü kişiler ile bir arada yer aldığı heykeli yapıldı.

'3 YIL SÜREN BİR ÇALIŞMA'

Sivas Kent Konseyi Başkanı Ahmet Necip Günaydın, "Kentimizde belediyeler önemli meydanlar oluşturdu. Şehir Kültürünü Yayma, Yaşatma Derneği olarak bu meydanlara Sivas'ın kimlik ve tarihinin yansıması diye bir çalışma yaptık. Buralarda neler yer almalı diye 26 madde tespit edildi. Yani sadece betondan ibaret bir meydan olmasın istedik. Sivas'ın Selçuklu dönemine ait eserleri fevkalade. Buraya da Cumhuriyet dönemi Atatürk'ün Sivas günlerini yansıtalım kararı çıktı. Önceki Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin döneminde bu hayata geçirildi. Onun desteğiyle burada 3 yıl süren bir çalışma oldu. Büyük emek verildi. Burada anlatılan şey şudur. En baştan başlayarak Atatürk'ün 108 gün boyunca Sivas'ta yaşadıkları, bakır rölyeflerle buraya yansıtıldı. Sivas’ımız güzel şeylerle anılmalı. Son 30 yıldır çok üzüntü verici şeylerle anılıyorduk. Halbuki Sivas uzun süre Sivas Kongresi Atatürk günlerinin prestijini ve saygınlığını yaşayan bir şehirdir. Bunun yeniden hayata geçmesi, artık Sivas'ın bunlarla anılması isteği de bunda çok etkili oldu. Şimdi 108 gün boyunca yaşananlar bakır rölyeflerle, uzun emeklerle, gerçeklikle yansıtıldı. Buradaki her bir panomuz 9 metre uzunluğunda. En son İstiklal Savaşı ile de bitiyor. Sivas'taki köşe başı en önemli olaylar buraya yansıtıldı" dedi.