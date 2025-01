Atatürk'ün Sivas'taki 108 günü anıtlaştırıldı

SİVAS Kongresi'nin yapıldığı tarihi binanın arka kısmındaki eski orduevinin yeri 108 Gün Anıtı olarak yeniden düzenlendi. Atatürk'ün milli mücadele döneminde Sivas'ta geçirmiş olduğu 108 gün rölyefler ile anlatılırken, Sivas Kongresi'nde emeği geçenlerin heykelleri de anıtta yer aldı.

4 Eylül 1919 tarihinde toplanan ve 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' kararının kesinleştiği manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiği Sivas Kongresi döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kentte geçirdiği 108 gün, anıta dönüştürüldü. Atatürk'ün kentte geçirdiği 108 gündeki yaşantısı, temaslarını 'Milli Mücadelede Sivas, 108 Gün' adıyla kitaplaştıran Sivas Kent Konseyi Başkanı, tarihçi Ahmet Necip Günaydın'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve 3 yıl süren çalışma sonrasında, başka bölgeye taşınan eski orduevinin yeri anıtlaştırıldı. Her biri 9 metre uzunluğunda 12 rölyeften oluşan anıtta Atatürk'ün kente gelişi, kongre sürecindeki yaşadıkları rölyeflere yansıtıldı. Ayrıca Atatürk'ün kongre süresinde en çok temasta bulunduğu, yardım gördüğü kişiler ile bir arada yer aldığı heykeli yapıldı.

'3 YIL SÜREN BİR ÇALIŞMA'

Sivas Kent Konseyi Başkanı Ahmet Necip Günaydın, "Kentimizde belediyeler önemli meydanlar oluşturdu. Şehir Kültürünü Yayma, Yaşatma Derneği olarak bu meydanlara Sivas'ın kimlik ve tarihinin yansıması diye bir çalışma yaptık. Buralarda neler yer almalı diye 26 madde tespit edildi. Yani sadece betondan ibaret bir meydan olmasın istedik. Sivas'ın Selçuklu dönemine ait eserleri fevkalade. Buraya da Cumhuriyet dönemi Atatürk'ün Sivas günlerini yansıtalım kararı çıktı. Önceki Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin döneminde bu hayata geçirildi. Onun desteğiyle burada 3 yıl süren bir çalışma oldu. Büyük emek verildi. Burada anlatılan şey şudur. En baştan başlayarak Atatürk'ün 108 gün boyunca Sivas'ta yaşadıkları, bakır rölyeflerle buraya yansıtıldı. Sivas’ımız güzel şeylerle anılmalı. Son 30 yıldır çok üzüntü verici şeylerle anılıyorduk. Halbuki Sivas uzun süre Sivas Kongresi Atatürk günlerinin prestijini ve saygınlığını yaşayan bir şehirdir. Bunun yeniden hayata geçmesi, artık Sivas'ın bunlarla anılması isteği de bunda çok etkili oldu. Şimdi 108 gün boyunca yaşananlar bakır rölyeflerle, uzun emeklerle, gerçeklikle yansıtıldı. Buradaki her bir panomuz 9 metre uzunluğunda. En son İstiklal Savaşı ile de bitiyor. Sivas'taki köşe başı en önemli olaylar buraya yansıtıldı" dedi.

'SİVAS MİLLİ MÜCADELENİN MERKEZİ OLDU'

Sivas Kongresi dönemini uzunca bir araştırma sonrası kitaplaştırdığını, o dönem Atatürk'e her alanda destek olan kişilerle birlikte heykellerinin yapıldığını anlatan Günaydın, "Yaptığım ilmi araştırmalarda Atatürk'ün Sivas'taki 108 gününü ortaya koyduk. Orada yaşanan olayları kitabımıza aksettirdik. Sivas'ta çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu süreç içerisinde Atatürk'ün kongre binasında yatıp kalktığı, Sivas halkından büyük bir ilgi gördüğü, her türlü desteğin verildiği, sadece yöneticiler değil, halk tarafından da evlere, yemeklere davet edildiğini biliyoruz. Yani güvenlik içinde, huzur içerisinde milli mücadeleyi Sivas'tan yönettiler. Sivas o dönem Milli Mücadele'nin merkezi oldu. Kongrede seçilen Heyet-i Temsiliye de bir hükümet gibi hareket etti. Tutanaklar, zabıtlara baktığımız zaman atamalar yapıyorlar. Yani burası aslında bir hükümet konağı gibidir. O bakımdan önemli. Şimdi bu anıtta yer alan isimler çok önemli. Yani başta Atatürk olmak üzere o gün Sivas'ta Atatürk'e de olan, yanında yer alan, her türlü maddi manevi destek veren, kongre binasını donatan, akşamları sohbetlerine katılıp görüş beyan eden çok değerli Sivaslı büyüklerimizin heykelleri yapıldı. Anıtlar tarihi yansıtan çok önemli görsellerdir. Bu 108 gün anıtı da bizim Sivas’ımızın şeref levhasıdır. Bu anıtta başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Mor Ali Baba, Şekercizade İsmail Efendi, Kara Fatma, Hayri Sığırcı, Abdurrauf Efendi, Rasim Başara, Evliyazade Abdullah Bey, Melek Reşit Hanım, Reşit Paşa ve Arap Şeyh'in de heykeli var" diye konuştu.

'SİVAS'IN YENİ SİMGESİ'

Heykellerin özel bir teknikle yapıldığını anlatan Günaydın, "Her birine tek tek emek verildi. Her aşamasında benzesin güzel olsun diye böyle çok üzerinde uzun süre duruldu. Alüminyum üzerine özel bir teknikle yağışlardan etkilenmeyecek şekilde kongre delegelerimizin resimlerine yer verdik. Bu resimler çok yıpranmıştı. Daha net bir şekilde görülsün diye çoğunu meclis albümünden temin ettim. Buraya da kongremizin kararlarını özetlenmiş bir şekilde insanlarımız okusunlar diye böyle bir ortamı burada hazırladık. Yani 108 gün Anıtı adeta Sivas’ımızın yeni bir simgesi olarak düşünüyorum. Turların gelip böyle özel fotoğraflar çektiklerini görüyorum. Çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.