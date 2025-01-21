SivasValiliği: Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır.Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlamanın nedeni ile ilgili ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır.

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