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        Kayak merkezindeki otelde, sporcuların dinlenme odasında patlama: 1'i ağır 4 yaralı (2)

        GAZSIKIŞMASI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYORSivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelin bitişiğinde bulunan, yine otele ait kayak sporcularının dinlenme odasında yaşanan patlamaya ilişkin jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:54 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:00
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        Kayak merkezindeki otelde, sporcuların dinlenme odasında patlama: 1'i ağır 4 yaralı (2)
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        GAZSIKIŞMASI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

        Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelin bitişiğinde bulunan, yine otele ait kayak sporcularının dinlenme odasında yaşanan patlamaya ilişkin jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Binada sıvılaştırılmış doğal gaz kullanıldığı, yaşanan bir gaz sıkışması sonucu patlamanın gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        'ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU'

        Olay sırasında binanın başka bir bölümde bulunan Milli Kayak Antrenörü İlhan Erzurum, şiddetli bir patlama yaşandığını söyledi. Erzurum, "Sömestir tatili. 15 gün burada kayak uygulamamız vardı. Bu sabah buraya geldik. İçeriye girdik. 2 dakika sürmeden, herkes odasına gitti. Kadın antrenörlerin odasında aniden bir patlama oldu. Dış kapısı kırıldı, çok şiddetli bir patlama oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Antrenör arkadaşlarımızın saçları alev halinde, üstleri başları yanarken, onları dışarı çıkarıp karla söndürmeye çalıştık. Aklımıza ilk gelen çözüm o oldu. Söndürdük ve peşinden ambulans helikopterle sevk edildiler. Kibar Genç isimli antrenörümüzün durumu biraz ağır. Diğerlerinin şuuru yerindeydi ama saçları ve vücutlarında yanıklar vardı. Sebebini biz de bilemiyoruz. Şu an inceleme yapılıyor. Burası bizim konakladığımız yer. Burada sporcular üstlerini değiştirip, kayaklarını alarak pistlere çıkıyorlardı" diye konuştu. Yaralıların tedavileri sürerken, patlamanın kesin nedeni yapılacak inceleme sonucunda netleşecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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