Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şehit Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik sınavına girdiği salona verildi

        İSTANBUL'da, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti'nin (19) tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) adı, memleketinde polislik sınavına girdiği Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki spor salonuna verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik sınavına girdiği salona verildi
        ABONE OL

        İSTANBUL'da, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti'nin (19) tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) adı, memleketinde polislik sınavına girdiği Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki spor salonuna verildi.

        İstanbul Ümraniye’de 23 Eylül 2024'te hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, memleketi Sivas'ta yaşatılıyor. Şehit Yılmaz'ın ismi, kentte bulunan ve polislik mesleğine ilk adımını atmak için parkur sınavına girdiği Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi içerisindeki spor salonuna verildi. Salonun isim değişikliği sonrası açılışı törenle yapıldı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mahmut Güven, şehit Şeyda Yılmaz'ın annesi Nurgül, babası Mehmet Yağlı, eşi polis memuru Semih Yılmaz ile merkezde eğitim gören polis adayları katıldı.

        'IŞIKLARI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEZ'

        Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, "Şehidimiz Şeyda Yılmaz adını kahramanlık destanlarına altın harflerle yazdıran Türk kadınının cesaretini ve fedakarlığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren bir kızımızdır. Şehidimiz Şeyda Yılmaz, vatanını ve bayrağını canından aziz bilerek görevini yerine getirirken, şehitlik makamına erişmiştir. Şehitlerimiz bu milletin ebedi yıldızlarıdır. Işıkları hiçbir zaman sönmez. Yolumuzu aydınlatmaya her zaman devam eder" dedi.

        Vali Yılmaz Şimşek ise "Şehitlerimiz milletimizin onuru, geleceği ve bağımsızlığı için canlarını hiçe sayarak bizlere bu güzel vatanı emanet etmişlerdir. Bugün burada görevini yerine getirirken şehit olan Şeyda Yılmaz'ın adını ölümsüzleştirmek için bir adım atıyoruz. Şehit Şeyda Yılmaz'ın genç yaşta gösterdiği vatan sevgisi, tüm meslektaşlarına örnek olmuştur" diye konuştu.

        Şehit Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz da "Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burada kardeşlerimiz de devlete, vatana, millete hayırlı bir şekilde görevlerini yaparlar. Ayaklarına taş değmesin. Rabb'im ülkemizi, devletimizi ve teşkilatımızı korusun" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Spor Salonu'nun açılışı yapıldı. Programa katılan şehit Yılmaz'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
        Üniversiteli Eren, kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu
        Üniversiteli Eren, kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu
        Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
        Ulaş Kaymakamı Zafer için veda programı düzenlendi
        Ulaş Kaymakamı Zafer için veda programı düzenlendi
        Zara'da 10 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu
        Zara'da 10 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu
        Suşehri'nde umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Suşehri'nde umre kafilesi dualarla uğurlandı