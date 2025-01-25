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        Sivasspor - Kayserispor : 5-2

        STAT: 4 EylülHAKEMLER: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Cem ÖzbaySİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:00
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        Sivasspor - Kayserispor : 5-2
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        STAT: 4 Eylül

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Cem Özbay

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi (Dk. 87 Ziya Erdal), Moutoussamy (Dk. 88 Oğuzhan Aksoy) Charisis, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Poungouars), Emrah Başsan (Dk. 88 Sinan Kaya), Rodrigues, Manaj

        KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Gökhan Sazdağı, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi (Dk. 46 Nazon), Ramazan Civelek (Dk. 46 Ackah), Cardoso (Dk. 88 Hosseini), Mane (Dk. 71 Aylton), Bahoken

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 23 Bahoken, Dk. 86 Attamah (Kayserispor)

        GOLLER: Dk. 5 ve Dk. 90+2 Manaj, Dk. 10 Onurcan Piri (KK), Dk. 45 Rodrigues, Dk. 77 Emrah Başsan (Sivasspor) - Dk. 46 Nazon, Dk. 90 Aylton (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Rodrigues, Efkan Bekiroğlu (Sivasspor) - Mane (Kayserispor)

        Sivasspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde konuk ettiği Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek 8 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Kırmızı-beyazlılar puanını 23'e çıkarırken, Kayserispor 16 puanda kaldı.

        5'inci dakikada orta alanda Emrah Başsan'ın pasına hareketlenen Manaj, ceza alanı içerisine girdi. Bu oyuncunun sağ ayağı ile yerden sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        10'uncu dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan hareketlenen Rodrigues ceza alanı içindeki Manaj'ı gördü. Ardından Manaj’ın pasında uygun durumda olan Moutousammy, sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Kale direğine çarpan top, sonrasında kaleci Onurcan'a temas ederek filelerle buluştu: 2-0.

        15'inci dakikada sağ kanattan Tolga köşe vuruşu kullandı, Manaj'ın savunma arasında kafa vuruşunda kaleci Onurcan çizgiden çıkardı. Devamında Rodrigues kafayla tamamlamak istedi fakat kaleci Onurcan topu kontrol etti.

        23'üncü dakikada yaşanan bir faul pozisyonun ardından maçın hakemi Kayserispor'dan takım arkadaşıyla tartışan Bahoken'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

        33'üncü dakikada sağdan Ramazan'ın ortasında Mane kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

        45'inci dakikada Emrah'ın pasında topla buluşan Manaj, pasını sağ tarafta uygun durumdaki Rodrigues'e aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

        46'ncı dakikada Kayserispor'da sağdan Gökhan’ın ortasında kaleci Ali Şaşal ile savunma oyuncuları arasında seken topu kontrol eden Nazon meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

        54'üncü dakikada sağdan Gökhan'ın pasında topla buluşan Nazon yerden vurdu, top kale direği dibinden auta gitti.

        66'ncı dakikada Nazon'un pasını, Kartal Kayra Cardoso'ya aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

        71'inci dakikada sağdan Emrah'ın pasında ceza alanı dışından Moutousammy vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

        77'nci dakikada ani gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Manaj, sağdan hareketlenen Emrah'ı gördü. Emrah, öne çıkan kaleciye rağmen sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştu: 4-1.

        82'nci dakikada Cardoso'nun soldan geliştirdiği atakta ceza alanında uygun durumdaki Aylton'u topla buluşturdu. Aylton’un vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol etti. Pozisyonun devamında bu kez Sivasspor etkili geldi. Emrah'ın pasında Efkan ceza alanında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.

        86'ncı dakikada Kayserispor'da Attamah, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        90'ıncı dakikada sağdan Kayra'nın pasına Aylton hareketlendi. Aylton, kaleci Ali Şaşal'ın üzerinden aşırttığı topu savunmada Radakovic'e rağmen ikinci müdahaleyi yaparak filelerle buluşturdu: 4-2.

        90+2'nci dakikada sağdan Murat'ın uzun pasında topla buluşan Manaj, sağdan ceza alanına girip yerden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 5-2.

        Karşılaşma Sivasspor’un 5-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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