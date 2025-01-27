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        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

        SİVAS'tasabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:10
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        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
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        SİVAS'tasabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Sivas'ta sabah erken saatlerde sis etkili oldu. Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü. Yoğun sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kentin üzeri sis bulutu ile kaplanırken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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