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        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı (2)

        'BELGEHERHANGİ BİR YERDE YOK'Sivas'ta yapı kullanım belgesi eksikliği nedeniyle kapatılan Kangal Balıklı Kaplıcası İşletmecisi Fuat Ünsal, "Mülkiyet, Özel İdare'nin olduğu için yapı kullanım belgesi Özel İdare'de mevcut olması lazım veya Çevre Müdürlüğü'nde veya diğer Kangal Belediyesi gibi yerlerde olmalı ama çıkaramadık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:09 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:15
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        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı (2)
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        'BELGEHERHANGİ BİR YERDE YOK'

        Sivas'ta yapı kullanım belgesi eksikliği nedeniyle kapatılan Kangal Balıklı Kaplıcası İşletmecisi Fuat Ünsal, "Mülkiyet, Özel İdare'nin olduğu için yapı kullanım belgesi Özel İdare'de mevcut olması lazım veya Çevre Müdürlüğü'nde veya diğer Kangal Belediyesi gibi yerlerde olmalı ama çıkaramadık. Herhangi bir yerde yok. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. 2020 yılında ruhsat almak istedik ama o belgeyi alamadığımız için sonradan uğraştıysak da o belge bulunmadı. Bugün de Bolu'daki elim olaydan dolayı otellere bir düzenleme getiriyorlar. O düzenleme için de çalışma yapan memur arkadaşlar geldiler. Bugün otelimizi mühürlediler. Fakat burada bizim herhangi bir eksiğimiz yok. Eksik olan yapı kullanım belgesi. O belge de devletin herhangi bir biriminde. Ama olan 15-20 tane hastamız vardı; onlar mağdur oldu. Mecburi otelden çıkardık ve aynı zamanda da işçilerimizi gönderdik, ister istemez. Kaplıcamızda böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu anda kapalıyız ama yakında inşallah bu eksikleri tamamlayıp açacağız. Sağ olsunlar herkes yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

        'DİLEKÇELERİMİZİ VERDİK'

        Fuat Ünsal, "Dilekçelerimizi verdik. Yapı kullanım belgesinin nerede olduğunu çıkarılması için devlet dairelerine, Çevre Müdürlüğü'ne, Özel İdare'ye, Kaymakamlığa, Kangal Belediyesi'ne dilekçelerimizi verdik. Bekliyoruz. Birkaç güne herhalde hallolur. Sayın Valimiz de inşallah bu işi takip ederler. Üzerine düşerlerse kısa sürede düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü bir eksik yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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