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        Sivas'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

        SİVAS'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:53 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:55
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        Sivas'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı
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        SİVAS’ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu üzerinde Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Yıldızeli istikametinden Sivas istikametine giden Cemal Bilgiç idaresindeki 55 AOF 779 plakalı minibüs ile Mumcuçiftliği köyü yolundan çıkan Sinan Gök yönetimindeki 58 ABN 474 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın 112 Acil Cağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Sevda Tanıkoğlu, minibüste bulunan Zekiye Bilgiç, Yaren Gül Bilgiç, Gülten Şen ve Eslem Elisa Şen yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan hafif ticari araç sürücü Sinan Gök ile Sevda Tanıkoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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