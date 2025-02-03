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        Sivasspor, Kocaelispor maçına hazır

        TÜRKİYE Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:35
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        Sivasspor, Kocaelispor maçına hazır
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        TÜRKİYE Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren kırmızı-beyazlılar Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son çalışmasını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kocaelispor ile Sivasspor, yarın saat 13.00'te Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

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