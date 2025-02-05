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        Sivas'ta kar yağışı

        SİVAS'ta dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:30
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        Sivas'ta kar yağışı
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        SİVAS'ta dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Trafikteki sürücüler yavaş ilerlerken, belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı. Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin yoğunlukta olduğu tarihi kent meydanında karla birlikte güzel görüntüler oluştu. Tarihi Eğri Köprü'de de kar manzarası ilgi çekti. Kar yağışının kent genelinde aralıklarla 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiği bildirildi

        Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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