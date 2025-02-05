Sivas'ta kar yağışı (2)

Sivas'ta aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 230 yerleşim yerinin yolu, yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan yerleşim yeri yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.