Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kurt sürüsü, Kangal köpeklerine saldırdı

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde kurt sürüsü, Kangal köpeklerine saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurt sürüsü, Kangal köpeklerine saldırdı
        ABONE OL

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde kurt sürüsü, Kangal köpeklerine saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sivas- Malatya kara yolu üzerinde, Kangal ilçesine bağlı Akgedik köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde kurt sürüsü indi. Kurt sürüsü, akaryakıt istasyonundaki Kangal köpeklerine saldırdı. Köpeklerin tepki vermesi ile kurt sürüsü bölgeden uzaklaşırken, o anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Doha'da düzenlenen tarım fuarını ziyaret ett...
        Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Doha'da düzenlenen tarım fuarını ziyaret ett...
        Koyulhisar'da köy derneğinden hasta yatağı desteği
        Koyulhisar'da köy derneğinden hasta yatağı desteği
        Sivas'ta amatör lig maçında gerginlik
        Sivas'ta amatör lig maçında gerginlik
        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, ilçedeki köyleri ziyaret etti
        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, ilçedeki köyleri ziyaret etti
        Sivas'ta firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
        Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından