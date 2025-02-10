Kurt sürüsü, Kangal köpeklerine saldırdı

Sivas- Malatya kara yolu üzerinde, Kangal ilçesine bağlı Akgedik köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde kurt sürüsü indi. Kurt sürüsü, akaryakıt istasyonundaki Kangal köpeklerine saldırdı. Köpeklerin tepki vermesi ile kurt sürüsü bölgeden uzaklaşırken, o anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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