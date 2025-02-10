Sivas'ta kış festivali renkli görüntülere sahne oldu

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde Snowfest adı altında kar festivali düzenlendi. Festivalde snowboard, kardan adam yarışması yapılırken, katılımcılar kar üzerinde halay ve horon çekerek eğlendi.

Akıncılar Belediyesi tarafından bu sene ilk kez Snowfest adı altında kar şenliği düzenlendi. Festivale Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivale katılanlar snowboard, kardan adam yarışması gibi etkinlikleri izleme imkanı buldu. Ayrıca kar üzerinde halay ve horon çekenler, doyasıya eğlendi. Festivalde katılımcılara köfte ve sucuk ikramında bulunuldu. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, festivallerin sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da yapılması gerektiğini, insanların bu tarz eğlencelere ihtiyacı olduğunu belirtti.