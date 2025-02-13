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        Sivas'ta kar yağışı; 215 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

        OKULLARYARIN DA TATİLSivas'ta gün boyu devam eden kar yağışının ardından valilik kararıyla yarın da il genelinde okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:15
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        Sivas'ta kar yağışı; 215 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
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        OKULLARYARIN DA TATİL

        Sivas’ta gün boyu devam eden kar yağışının ardından valilik kararıyla yarın da il genelinde okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; İl genelindeki, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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