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        Sivasspor- Bodrum FK: 0-1

        STAT:4 EylülHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen SavranSİVASSPOR: Nikolic, Aladdin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:05
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        Sivasspor- Bodrum FK: 0-1
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        STAT:4 Eylül

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran

        SİVASSPOR: Nikolic, Aladdin (Dk.90 Mustafa), Radakovic, Emirhan, Uğur (Dk.46 Menig), Emre (Dk.69 Sinan), Bieganski (Dk.89 Mehmet Talha), Azizbek, Oğuzhan, Pritchard (Dk.88 Mümin Barış), Bekir

        BODRUM FK: Sousa, Üzeyir (Dk.86 Celutska), Herelle, Ali, Ege, Brazao, Erkan (Dk.86 Cenk), Mohammed, Dimitrov (Dk.76 Okita), Bardhi (Dk.63 Ahmet), Gökdeniz (Dk.76 Celal)

        GOL: Dk.38 Brazao (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Emre, Oğuzhan Aksoy (Sivasspor)

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü maçında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Bodrum FK adını çeyrek finale yazdırdı. Puanı bulunmayan Sivasspor ise kupaya veda etti.

        38'inci dakikada sol kanattan Gökdeniz'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Brazao, sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu kaleci Nikolic'in yanından ağlara gönderdi: 0-1.

        45'inci dakikada Emre'nin pasında ceza alanı önünden Pritchard vuruşunu yaptı, kaleci köşeden topu kornere çeldi.

        İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

        52'nci dakikada Bodrum FK'da Bardhi serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Nikolic'ten dönen topu Gökdeniz tamamlamak istedi, vuruşu dışarı gitti.

        Karşılaşma Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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