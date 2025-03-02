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        Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

        SÜPER Lig'in 26'ncı hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:45
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        Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
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        SÜPER Lig'in 26'ncı hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek. Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

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