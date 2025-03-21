Kavşakta çarpışıp savrulan araçlar, üniversiteli Onur'u hayattan kopardı

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçların arasında kalan üniversite öğrencisi Onur Aktaş, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki kavşakta meydana geldi. O.Y. idaresindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç ile A.A. idaresindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bu sırada yaya olarak yoldan geçen Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Onur Aktaş’a çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Onur Aktaş, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan her 2 aracın sürücüleri de Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.