Destici: Yargı mensuplarımızı tehdit etmek siyasi etiğe uygun değildir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkesin anarşiye sevk edecek söylemlerden, eylemlerden uzak durması gerekir. Yargı mensuplarına, savcılarımıza, hakimlerimize parmak sallamak, tehdit etmek, 'sizi tanımıyoruz, sonunuz şunun gibi olacak' demek, bunlar doğru sözler değildir, siyasi etiğe de uygun değildir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas ziyareti kapsamında Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Adem Uzun, başkan yardımcıları ve personel tarafından karşılanan Destici, burada basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'daki yolsuzluk ve terör operasyonu ile ilgili olarak devam eden bir soruşturma bulunduğunu söyleyen Destici, "Parti olarak, bütün bu süreçlerin hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesini savunuyoruz. Başından beri bunu savunduk. Sadece bu sürece mahsus değil. Herkesin hukuk, her şeyin hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor, ikincisi tabii ki hiç kimse dokunulmaz değildir. Eğer ortada bir suç varsa, ortada bir yolsuzluk varsa, ortada bir hırsızlık varsa elbette ki ve bu da savcılara ulaştırılmışsa, bunlar gizli tanık aracılığıyla olabilir, mektupla olabilir, şikayet dilekçesiyle olabilir. Bunlar savcılığa ulaşmışsa elbette ki savcılık bunları soruşturacaktır. Neticesinde yapılan tahkikatlarda hem MASAK raporlarında hem savcılığın yaptığı soruşturmada ciddi bulgulara ve delillere erişilmiştir. 560 milyar gibi bir paradan bahsedilmektedir. 560 değil, 56 milyar bile olsa çok büyük bir rakamdır. 5-6 milyar bile olsa çok büyük bir rakamdır. Belki 1 lira olsun. Beytülmala el uzatılmışsa, yetimin hakkına el uzatılmışsa elbette ki hukuk devleti, hukuk eliyle bunun hesabını sorar" dedi.

'HERKES HUKUKA SAYGI DUYMALI' Bir diğer soruşturmanın da Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğunu ifade eden Destici, "Terör örgütünün kendisi başta olmak üzere ki bizzat terör örgütü mensuplarıyla da görüşmelerden bahsediliyor. Aracılar aracılığıyla ve siyasi uzantılarıyla yapılan görüşmeler, mutabakatlar, aynı nakdi para aktarımı. Terör örgütünün istediği kişilerin çeşitli belediyelerde belediye meclisi üyesi ya da belediye başkan yardımcısı hatta belediye başkanı ya da belediye personeli olarak görevlendirmeleri yine bunlar da bütün yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmış gerçekler. Tabii bu suçlamalardan beraat edenler, tutuklananlar var, tutuklanmayanlar var. Efendim takipsizlik kararı verilenler var. Soruşturması devam edenler var. Şu anda tabii iddianamelerin hazırlandığı bir dönem yaşanıyor. Bekleyip göreceğiz. Biz de takip ediyoruz. Tabii ki masumiyet karinesi elbette ki ihmal edilmemelidir. Ama bunun yanı sıra herkes de hukuka saygı duymalıdır. Kim ne derse desin anayasamızda madde çok açıktır. Yargı, bağımsız ve tarafsızdır. Uygulamada bazı hatalar olabilir, bazı eksiklikler olabilir. Bu gerçeği değiştirmez. Asıl olan anayasada ne yazdığıdır? Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlık ilkesi de eklenmiştir. Yargının verdiği kararları beğenmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz lisani münasiple. Ama hep bize düşen mükellefiyet nedir? Uymaktır. Beğenmeseniz bile uymak zorundasınız. Eğer uymazsanız, tanımazsanız o zaman anarşi çıkar memlekette. Anarşi çıktığında neler olduğunu da gördük. Yani 80 öncesi dönemleri hatırlıyoruz. Onun için herkesin anarşiden anarşiye sevk edecek söylemlerden, eylemlerden uzak durması gerekir. Böyle yargı mensuplarına, savcılarımıza, hakimlerimize parmak sallamak, tehdit etmek, 'sizi tanımıyoruz' demek, işte 'sonunuz şunun gibi olacak, bunun gibi olacak' demek bunlar gerçekten doğru sözler değildir, siyasi etiğe de uygun değildir. Onun için herkes yargının verdiği kararlara beğenmese de saygı duymasa da uymak zorundadır. Hepimiz zorunluyuz" diye konuştu.

'TERÖR UZANTILARI ALANLARA ÇIKTI' Eleştiri, miting, protesto yapılabileceğini ama bunun bir sınırı olduğunu kaydeden Destici, "Kanunda nasıl protesto hakkı varsa, eylem hakkı varsa bunun nasıl yapılacağı da yazılmıştır. Bu kurallara da uyarak bunlar yapılır şimdi. Yüzlerini kapatıp efendim, polislerin üzerine asit atmak ne demek? Sonra efendim yerden kaldırımları taşları sökerek, polislerin kafasını atmak ne demek? Polisler de hepimizin evladı, bu ülkenin evladı. Ve kahramanca görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Verilen görevi yapmaya çalışıyorlar. Polise baltayla saldırmak ne demek? Ama şimdi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı çıkıp, orada miting yaptığı bir yerde binlerce insan belki on binlerce insanın olduğu bir yerde 'polisle çatışalım mı, çatışmayalım mı' diye oylama yaptırırsa işte işin sonu buraya gider. Onun için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Eylem yapabilirler, saygı duyuyoruz. Zamanı gelir biz de yaparız, protesto da yapabilir. Bu demokratik bir haktır. Ama polise saldırmak, devlete meydan okumak, terör uzantıları belli ki bu alanlara çıktılar. Sol marjinal gruplar, zaten onların arayıp da bulamadığı işler bunlar provokatörler, ajanlar hepsi şu anda meydanda tabii ki. Polisimiz, emniyetimiz, istihbaratımız bunları tespit ediyor. Birkaç tanesini biliyorsun; yurt dışından gelenler de var. Bunları da gönderdiler. Şimdi dolayısıyla her şey demokrasi, hukuk çerçevesinde yürümeli" dedi.

'AİLE KUTSALDIR, ANNE KUTSALDIR' Protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlere de sert sözlerle tepki gösteren Destici, şunları söyledi: "Şimdi öyle bir kin, nefret gözlerini bürümüş ki bazı kesimlerin düşünün. Bu ülkenin cumhurbaşkanının merhum annesine, aile efradına küfrediliyor. Böyle bir alçaklık, böyle bir namussuzluk, böyle bir şerefsizlik olabilir mi? Bu bize de olabilirdi. Bu Sayın Özel'in aile efradına da yapılsa aynı tepkiyi veririz. Bu İmamoğlu'nun da ailesi efradına yapılsa aynı tepkiyi veririz. Aile kutsaldır, anne kutsaldır. Hele ki rahmete rahmana kavuşmuşlar daha da kutsaldır bizim için. Türk milletinin örfü, adeti bunu gerektirir. Bu milletin inancı bunu gerektirir. Demek ki bunu yapanlar ne bizim kültürümüzün insanı ne bizim inancımızın insanı. Bunları çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz ve daha önce de ifade ettim Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu en büyük ikinci partidir. Bunun için sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Evet, hak mücadelelerini verebilirler. Buna hiçbir itirazımız yok ama daha sorumlu, daha itidalli, kendi teşkilatlarıyla daha koordineli onlara destek veren siyasi partiler var. Onlarla koordine ama aralarına terör uzantılarını, efendim marjinal grupları sokmadan bunu yapmaları lazım. Düşünün ki böyle mübarek Ramazan ayında Saraçhane'de itikaf camisi olan Şehzade Camisi'nde yaşananları seyrediyoruz; bu yakışıyor mu? Müslüman Türk toplumuna bu yakışıyor mu? Hangi partiye mensup olursa olsun o camiye, o caminin içindeki değerlere, o camiyi kutlayanlara hakaretleri kimin hakkı var? Elbette ki insanlar da buna tepki gösteriyor haklı olarak."

'ÖZEL'İN ÇAĞRISININ KARŞILIK BULACAĞINI SANMIYORUM' CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısına değinen Destici, şöyle konuştu: "Şimdi o da anlaşılmaz bir durum. Orada da kamuoyunu tam ikna edebilmiş değil. Şimdi sizi yayınlamayan televizyonlar, bizi kurulduğumuz günden beri yayınlamıyor. Televizyondan ne yapacağız şimdi biz? Bizim arkamızda hiçbir sermaye grubu yok. Destek alamıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi bir de tabii milletimiz haklı olarak şunu soruyoruz. Filistin'de, Gazze'de 50 binin üzerinde çoğu çocuk ve kadın masum insanı katleden terörist İsrail'in, İsrail menşeli ya da ona destek veren markaları sen protesto etmedin. Boykot etmedin. Bu boykotlara katılmadın, ama şimdi yerli ve milli olan firmaları boykot etmeye çağırıyorsun. Ve aslında burada en nihayetinde zararı görecek olan o firmalar değildir. Neticede vatandaş neye bakar? CHP'li de olsa, AK Partili de olsa, Büyük Birlik Partili de olsa. Milli bir hassasiyet yoksa bir önce söylediğim Filistin örneğindeki gibi işine neresi geliyorsa oradan aracını alır. Hangi araç daha uygunsa o markayı alır. Hangi diziyi seyrediyorsa o kanalı seyreder, hangi haberciyi seviyorsa onun programını seyreder. Dolayısıyla da bu çağrıların, Özgür Özel'in çağrısının bir karşılık bulacağını da düşünmüyorum. Daha sağduyulu, daha sakin davranmaya davet ediyorum. Bulundukları konumu bir tartsınlar, ölçsünler, ona göre davransınlar diyorum."