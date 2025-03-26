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        Baraj göletinde toplu balık ölümleri (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMADeligazili Baraj Göleti'nde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili haberler sonrası Sivas Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:25 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:30
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        Baraj göletinde toplu balık ölümleri (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        Deligazili Baraj Göleti'nde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili haberler sonrası Sivas Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Söz konusu ölümlerin gerçekleştiği alanda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 19'uncu Bölge Müdürlüğü teknik personellerince inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ekipler tarafından baraj gölünden gerekli numuneler alınarak analize gönderilmiştir. Yapılan ilk incelemelere göre; Gölette gözle görülür herhangi bir kirliliğin ve bulanıklığın olmadığı, gölet etrafında ve yakınlarında yerleşim yeri olmadığı ve evsel kaynaklı herhangi bir atık su deşarjının görülmediği, göletin çevresinde sanayi tesisi ya da madencilik faaliyeti gibi herhangi bir işletmenin olmadığı, gölette atık ya da atık su deşarjına yönelik herhangi bir iz, eser veya emarenin olmadığı tespit edilmiştir. Konu hakkında izleme ve denetimler devam etmekte ve balık ölümlerinin sebebi araştırılmaktadır. Gölet suyunun çok düşük olması, gölet derinliğinin sığ olması, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihten önceki günlerde hava sıcaklığının yüksek olması ve sıcaklığın aşırı düşmesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleşmiş olduğu öngörülmektedir. Balık ölümlerinin kesin sebebi alınmış olan ölü balık numunesinin analiz sonuçlarına göre netlik kazanacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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